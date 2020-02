Studie : Mieten steigen langsamer, Kaufpreise nicht

Berlin Wohnen in Deutschland wird immer teurer. Der Preisanstieg für Eigentumswohnungen ist besonders hoch.

Der Wirtschaftsforscher Lars Feld sagte am Dienstag bei der Vorstellung der Zahlen in Berlin, das Mietenwachstum flache ab. Es gebe Anzeichen, dass die Politik sich nicht mehr so große Sorgen machen müsse, was steigende Mieten betreffe.