BGH-Urteil : Mieter müssen Kontrolle der Mülltrennung mitbezahlen

Karlsruhe Der Vermieter ist berechtigt, zu kontrollieren, ob die Mieter ihren Müll richtig sortieren. „Behältermanagement“ nennt sich das. Laut einem BGH-Urteil kann der Vermieter die Kosten dafür sogar auf den Mieter umlegen.

Laut BGH fällt dieser Service unter „Müllbeseitigung“ - und die Kosten dafür dürfen nach der Betriebskostenverordnung auf die Mieter umgelegt werden. Die konkrete Dienstleistung werde in der Verordnung zwar nicht ausdrücklich erwähnt, heißt es in dem Urteil vom 5. Oktober. Der Begriff „Müllbeseitigung“ sei aber weit auszulegen. Dass der Dienstleister nur beauftragt wurde, weil ein Teil der Mieter sich beim Mülltrennen nicht an die Vorschriften hielt, spielte für die obersten Zivilrichterinnen und -richter in Karlsruhe keine Rolle.