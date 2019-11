Modern und saniert : Mieter müssen nicht auf einer Baustelle leben

Hamburg Morgens ab sieben hämmert es, im Hausflur wirbelt der Baudreck durch die Gegend. Mieter müssen das bei Modernisierungen an sich hinnehmen. Voll zahlen müssen sie aber nicht immer.

Eine Unterscheidung ist dabei wichtig, sagt Helena Klinger vom Eigentümerverband Haus&Grund mit Sitz in Berlin: Wird saniert oder modernisiert? „Den Unterschied zwischen Sanieren und Modernisieren kann man vereinfacht auf die Formel bringen „Reparieren versus Verbessern des Wohnungszustands““, so Klinger.

In Ausnahmefällen kann es sogar nötig sein, dass der Vermieter den Mieter vorübergehend in einer Ersatzwohnung unterbringt. Der Mieter muss für die Zeit, in der er seine Wohnung nicht nutzen kann, keine Miete zahlen. Die Kosten für den Ersatz teilen sich Mieter und Vermieter abhängig davon, wie stark der Mieter in der Nutzung seiner Wohnung eingeschränkt ist. „Mehr als den vertraglich vereinbarten Mietzins muss der Mieter allerdings nicht für die Ersatzunterkunft zahlen“, erklärt Klinger.