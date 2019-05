später lesen Übergabeprotokoll prüfen Mieter müssen Wohnung bei Auszug besenrein übergeben Teilen

Twittern

Teilen



Mieter sind verpflichtet, die Wohnung beim Auszug in dem Zustand zurückzugeben, in dem sie sie zu Mietbeginn erhalten haben. Hier hilft ein Vergleich mit dem Übergabeprotokoll, das beim Einzug in die Wohnung erstellt wurde, erklärt der Eigentümerverein Haus&Grund Bayern. dpa