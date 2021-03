Haushalts-Tipp : Mit Vorwäsche? Im Hauptwaschgang Pulver verwenden

Frankfurt/Main Mit oder ohne Vorwäsche - die meisten Waschmaschinen lassen einem die Wahl. Wann ist es also sinnvoll die schmutzige Kleidung vorzuspülen? Und was ist bei der Waschmittelzugabe zu beachten?

Wer einen Waschgang mit Vorwäsche auswählt, sollte das Waschmittel in beide Einspülkammern dosieren. Für den Hauptwaschgang ist es sinnvoll, festes Waschmittel - also in Form von Pulver, Granulat oder Tabletten zu benutzen. Dazu rät der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW).