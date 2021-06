Selbstständigkeit fördern : Möbel für Kleinkinder aussuchen

Berlin/Bad Honnef Möbel im Kinderzimmer sollten sicher sein. Im Idealfall können sie sogar die Entwicklung des Nachwuchses unterstützen. Worauf Eltern deshalb beim Einrichten achten sollten.

Dahinter steckt das Montessori-Prinzip. Es ermöglicht Kindern den freien Zugang zu vielen alltäglichen Aufgaben - und unterstützt so ihre Entwicklung. „Das Mobiliar ist auf die Größe der Kinder ausgerichtet“, erklärt Andrea Donath vom Montessori Bundesverband in Berlin. Viele dieser Möbel passen zu dem pädagogischen Konzept, und das beginnt schon früh.

Gitterbetten kommen in der Montessori-Pädagogik nicht vor. „Wichtig ist, dass das Kind - außer an vermeintlich gefährlichen Stellen - keine Begrenzung erfährt“, sagt Donath. Zunächst kommt die Matratze auf den Boden. So kann das Kind entscheiden, ob es sich hinlegen will.