Stiftung Warentest Monogeschirrspültabs: Nur zwei Produkte reinigen „gut“

Wenig zu meckern hatten die Tester in Sachen Materialschonung. Die meisten Mittel behandelten Glas, Edelstahl und aufgedruckte Dekore so schonend, dass sie zweihundert Spülgänge problemlos überstanden. Ausreißer nach unten war ein Markenprodukt. Es griff den Testern zufolge aufgedruckte Dekore auf Tellern und Gläsern derart stark an, dass es auch in der Gesamtwertung nur für ein „mangelhaft“ reichte.