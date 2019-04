später lesen Mehr Ordnung in der Küche Mülleimer bieten auch Ablagefläche für Putzmittel Teilen

Will man in Kategorien denken, haben Mülleimer und Putzmittel denselben Zweck: Sie sorgen dafür, dass Schmutz entfernt wird. Daher bieten viele Anbieter von Mülltrennsystemen in Küchen nun auch im selben Sortierfach Ablageflächen für Putzmittel, Geschirrspüler-Tabs, Bürsten und die Müllsäcke. dpa