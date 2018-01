später lesen Verkehrssicherungspflicht Nach Orkan „Friederike“ Standfestigkeit von Bäumen prüfen FOTO: Felix Hörhager FOTO: Felix Hörhager Teilen

Twittern

Teilen



Das Orkantief „Friederike“ hat an vielen Bäumen in Deutschland heftig gerüttelt. Deren Standfestigkeit sollten Gartenbesitzer nun überprüfen, rät der Bundesverband Garten- und Landschaftsbau (BGL) in Bad Honnef. dpa