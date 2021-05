Gemeinsam statt einsam : Nachbarn in der Corona-Krise unterstützen

Nachbarn in der Corona-Krise unterstützen

Berlin/Lüneburg Erste Lockerungen gibt es. Doch das Nähebedürfnis der Menschen während der Pandemie ist sehr unterschiedlich. Wie funktioniert Nachbarschaftshilfe auf Distanz? Wie bietet man anderen Hilfe an?

Wer selbst schon einmal in Quarantäne musste, war sicher erleichtert, wenn Nachbarn die Einkäufe übernehmen konnten. Im Lockdown gab es zahlreiche solcher Hilfsangebote. „Gerade in der Anfangsphase, der Phase der großen Unsicherheit, gab es ein großes Bedürfnis nach Zusammenhalt“, sagt Psychologe Prof. Roman Trötschel.

Nach mehr als einem Jahr Pandemie haben viele Menschen gemerkt, es geht nicht nur um praktische Erledigungen - manchmal braucht man einfach jemanden zum Reden. Doch wie kann man füreinander da sein, wenn man eigentlich Distanz wahren soll? Ein besonders beliebter Weg ist es, sich online zu vernetzen. Dank Internetplattformen wie nebenan.de geht das auch lokal in der eigenen Nachbarschaft.

Ina Remmers, Mitgründerin des Portals hat beobachtet, dass die Bedeutung von Nachbarschaft für viele in der Krise zugenommen hat. „Während des ersten Lockdowns hatten wir täglich fünfmal mehr Anmeldungen als normalerweise“, sagt sie.

Monika Thoma bekommt täglich Anrufe von Menschen, die Hilfe für sich oder für Angehörige brauchen. Die Anfragen haben seit der Corona-Krise stark zugenommen, sagt die 65-Jährige, die den Ökumenischen Besuchsdienst sowie die Nachbarschaftshilfe der Keppler-Stiftung am Eselsberg in Ulm leitet.

Thoma und ihr Team begleiten Menschen zu Arztterminen, gehen für sie einkaufen oder mit ihnen spazieren. Hausbesuche macht Thoma nur noch in Härtefällen und dann stets mit Maske und Lüften. „Der Bedarf ist da“, sagt sie. „Aber viele Menschen trauen sich nicht, sich an uns oder an Nachbarn zu wenden.“