Neue Förderung Nachfolger fürs Baukindergeld: Günstige Kredite für Familien

Trotzdem ist die Einkommensgrenze der größte Kritikpunkt. „Wer diese Förderung in Anspruch nehmen will, braucht ein niedriges Einkommen und muss gleichzeitig vermögend sein“, sagte Wohnungsmarktforscher Matthias Günther vom Pestel-Institut der Funke Mediengruppe. Michael Neumann vom Kreditvermittler Dr. Klein kritisierte, die geforderten Standards für Energieeffizienz könnten sich trotz Förderung nur wenige leisten. Geywitz betonte, man habe sich am Durchschnittseinkommen der Antragsteller beim Baukindergeld orientiert, das unter 60.000 Euro gelegen habe.