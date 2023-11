Alternativer Weihnachtsschmuck Naturnahe Adventsdeko: Der Trend zum Papieranhänger

Denn: „Der Pilz - das ist eine sehr witzige Entwicklung“, so Kaiser. „Er kommt ein bisschen aus dem sehr jungen hippen Bereich - also der Magic Mushroom. Man begibt sich mit den Motiven sozusagen in diese halluzinogene Welt.“ Zugleich stammt der Pilz aus dem Wald, einem Sehnsuchtsort in der Natur. „Es haben sich bei der Produktentwicklung quasi mehrere Welten vermischt.“ Es gibt ihn daher etwa in Lila und Rosa, vor allem witzig gestaltet, „aber auf der anderen Seite auch als natürliches Motiv aus dem Wald.“