Mit Wasser und Wurstzipfeln Nervige Tischgäste: So lenken Sie Wespen ab

Wer in diesen Tagen möglichst ungestört von Wespen draußen etwas essen oder trinken will, hat es meist nicht leicht. Denn die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe sind auf Nahrungssuche - und zwar häufig auf unseren Tellern. Um sie gar nicht erst anzulocken, deckt man Lebensmittel und Getränke im Freien am besten direkt ab. Man kann aber auch versuchen, die Tiere vom Tisch wegzulocken.