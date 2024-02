Umgestaltung Neue Farbe fürs Parkett: Grau rückt Boden in den Vordergrund

Weiß-transparente Farbtöne fürs Parkett lehnen sich an skandinavische Stile an. Laut Michael Schmid, Vorsitzender des Verbands der Deutschen Parkettindustrie (VDP), sind sie zurückhaltend und öffnen den Raum. „Braune Töne wie Nussbaum oder Cognac oder ein trendiges Grau sind hingegen sehr viel dominanter, der Fußboden rückt dann eher in den Vordergrund, kann aber ebenso einen heimeligen Wohlfühleffekt entfalten“, so Schmid. Ein „starkes Design-Statement“ ihm zufolge: intensiv schwarz gefärbte Parkettböden.