Tipps : Neue Gastherme kaufen: Das ist zu beachten

Für jeden Bedarf gibt es die passende Gastherme. Und wegen dieser großen Auswahl ist es beim Kauf umso wichtiger, alle Faktoren zu beachten. Im Folgenden gibt es deswegen einen Überblick.

Eine Übersicht zu Gasthermen ist online schnell gefunden. Der Informationsgehalt kann allerdings mehr Fragen als Antworten liefern, da die Spezialisierung der Modelle stark fortgeschritten ist. Hier finden Sie eine Übersicht zum Thema Gastherme . Die wichtigsten Punkte in der Zusammenfassung:

- Soll die Gastherme frei stehen oder an der Wand hängen? Letztere Variante eignet sich gut bei begrenztem Platz im Raum.

- Falls die Gastherme neben dem Heizwasser auch das Brauchwasser erwärmen soll, kann die Suche auf Kombithermen eingegrenzt werden. Diese muss sich jedoch in der Nähe eines Wasserhahns befinden.

Diese Auswahl an Kriterien macht deutlich, dass Käufer die Anschaffung überlegt angehen sollten. Eine Beratung durch Experten ist daher empfohlen, da die Recherche in Eigenregie für Laien nicht alle benötigten Infos liefern kann. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Gastherme nicht von den meisten anderen Vorhaben rund um das Wohnobjekt; genau wie bei der Planung eines neuen Badezimmers, dem Ausbau des Dachspeichers oder der Installation eines Naturteichs ist Know-How gefragt. Und während dieses Prozesses darf natürlich auch die finanzielle Seite nicht vernachlässigt werden.