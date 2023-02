Denkmäler : Neues Flut-Mahnmal als Zentrum einer bundesweiten Kampagne

Bad Neuenahr-Ahrweiler Stehengebliebene Uhr und lädiertes Autokennzeichen: Ein großer Würfel in einer flutgeschädigten Kirche birgt viel Symbolik des Ahr-Hochwassers. Bald startet auch eine bundesweite Kunstkampagne.

Gut eineinhalb Jahre nach dem tödlichen Ahr-Hochwasser erinnert ein neues Flut-Mahnmal als Zentrum einer bundesweiten Kampagne an die Flutkatastrophe. Die am Freitagabend (10.2.) geplante Enthüllung eines künstlerischen großen Würfels in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll Auftakt sein für eine Info- und Kunstkampagne auf Plakattafeln und im Vorprogramm von Kinos sowie im Fernsehen und Internet. Starten soll die Aktion des Vereins „AHR - A Wineregion needs Help for Rebuilding“ am 16. Februar (momahr.de). Das teilt Mitinitiator Daniel Koller der Deutschen Presse-Agentur mit.