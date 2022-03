Energieversorgung : Neukundenstopp bei Berliner Versorger Gasag: Kein Einzelfall

Die Berliner Gasag nimmt wegen stark gestiegener Beschaffungskosten vorerst keine neuen Kunden für Strom und Gas in Laufzeittarifen mehr an. Foto: picture alliance / Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin Strom und Gas sind an den Energiebörsen so teuer geworden, dass einige Versorger derzeit keine neuen Kunden mehr haben wollen. Auch die Berliner Gasag setzt ihr Neukundengeschäft aus.

Die hohen Börsenpreise für Strom und Gas machen auchgroßen Energieversorgern zu schaffen. Die Berliner Gasag teilte mit, dass sie wegen stark gestiegener Beschaffungskostenvorerst keine neuen Kunden für Strom und Gas in Laufzeittarifen mehrannimmt.

Aus Branchenkreisen wurde bestätigt, dass „vereinzelt“ Unternehmenkeine Neukunden mehr in Sondertarifen aufnähmen oder bei derNeukundenwerbung zurückhaltend seien. „Die Situation ist äußerstangespannt und schwierig, weil kaum noch Kalkulationen möglich sind“,sagte ein Insider.

Die meisten Versorger wie etwa Stadtwerke kaufen einen Großteil ihrerStrom- und Gasmengen teilweise Jahre im Voraus zu festen Preisen ein.Benötigen sie darüber hinaus Energie, muss diese an den Energiebörseneingekauft werden. Dort sind die Preise in den vergangenen Monatendeutlich gestiegen, vor allem nach dem Beginn des Krieges in derUkraine.