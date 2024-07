Aufgefrischt Oberflächenschutz bei Massivholzmöbeln erneuern

Vor dem Aufpolieren kommt das Putzen: Bevor die Oberflächen von Massivholzmöbeln wieder in Schuss gebracht werden, sollten sie mit einem nur nebelfeuchten Baumwolltuch gereinigt werden, heißt es von der Initiative Pro Massivholz. Nebelfeucht: Das heißt so gerade noch ein wenig feucht. Dabei immer in Richtung der Maserung wischen, bis Staub und Schmutz entfernt sind.