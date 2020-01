Von oben nach unten kürzen : Obstbaum im Winter schneiden: So geht's

Obstbaum im Winter schneiden: So geht's

Kleinwüchsige Sorten sollte man besser kräftiger schneiden - dabei geht man am besten von oben nach unten vor. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-tmn.

Neustadt/Weinstraße Wenn die Bäume kein Laub tragen, erkennt man ihre Form besonders gut. Der Winter kann daher ein guter Zeitpunkt sein, um Obstbäume zu schneiden.

Bei vielen Obstbäume ist ein Winterschnitt ratsam. Er fördert das Triebwachstum. Tipps der Gartenakademie Rheinland-Pfalz, wie Sie dabei am besten vorgehen:

Zunächst sollte man die Form des Obstbaumes betrachten, raten die Experten - angestrebt ist in der Regel eine gedachte Pyramide. Obstbäume brauchen auf jeden Fall einen dominanten Mitteltrieb.

Am besten geht man beim Schnitt von oben nach unten vor - also zunächst die konkurrierenden Triebe in der Spitze entfernen. Später dann Äste wegschneiden, die zu tief stehen.