Lifehack-Check Ordnungshack: Mit Dosenlaschen Platz im Schrank sparen

So funktioniert's: Einfach die Lasche von einer leeren Dose entfernen und sie über einen Kleiderbügel ziehen. In die Öffnung der Lasche kann man nun einen weiteren Kleiderbügel hängen - und auf ihn Blusen, Pullis und Co. Braucht man noch mehr Platz, kann man die Prozedur am zusätzlichen Bügel auch mit der nächsten Dosenlasche fortsetzen.