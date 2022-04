Kunsthandwerk : Osterschmuck: Bunte Holzfiguren aus dem Erzgebirge

Seiffen/Grünhainichen Mit Hasenfiguren, Blumenkindern oder Lichterspitzen liefern die Kunsthandwerker im Erzgebirge auch zu Ostern die passende Dekoration. Dabei erlebt der traditionelle Räuchermann ein österliches Comeback. Allerdings steigen auch in der Branche die Preise.

Osterfiguren bringen Farbe zurück

Weihnachtliche Traditionen aufgegriffen

Beliebte Geschenke nicht nur zu Ostern

So hat auch das Unternehmen Wendt & Kühn in den vergangenen Jahren das Ganzjahressortiment erweitert. Inzwischen werde ein Drittel des Umsatzes im ersten Halbjahr gemacht, sagt Marketingleiter Thomas Rost.

Die in Handarbeit gefertigten Figuren aus Grünhainichen würden nicht nur rund um Ostern gern verschenkt, sondern auch zu anderen Anlässen wie Valentinstag oder Muttertag, berichtet Rost. 175 Mitarbeiter beschäftigt das Traditionsunternehmen. Neben Käufern in Deutschland, hätten die Figuren vor allem auch in Nordamerika, Japan oder Südkorea Liebhaber. Die müssen künftig allerdings mehr Geld für solche Stücke ausgeben. Angesichts gestiegener Lohnkosten werde es zum 1. Mai eine Preiserhöhung von im Schnitt etwa 7,5 Prozent geben, erklärte Rost.

Steigende Preise und Materialknappheit

Auch der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland und Belarus wirken sich auf das Kunsthandwerk im Erzgebirge aus. So sei Birkensperrholz, das etwa in Schwibbögen und Pyramiden verarbeitet wird, nicht mehr in der bisherigen Menge und Qualität verfügbar. Er gehe davon aus, dass die Betriebe vorerst noch genug davon auf Lager haben, sagte Günther. Längerfristig müssten sie sich wohl aber Alternativen suchen.