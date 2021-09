Badespaß vorbei : Poolwasser gehört in die Kanalisation

Poolwasser gehört in die Kanalisation

Wenn das Poolwasser ausgedient hat, sollte es in einen Abfluss gepumpt werden. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Düsseldorf Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist der Gedanke durchaus löblich: Wieso das Poolwasser in den Abfluss pumpen? Taugt es nicht zum Gießen und Wässern? Nein, lautet die Antwort - aus gutem Grund.

Das Wasser aus dem Pool habe generell weder im Boden noch im Grundwasser etwas zu suchen. Es einfach im Garten versickern lassen, ist also auch keine Option. Stattdessen gehört es in die öffentliche Kanalisation. Eine Tauchpumpe kann helfen, das Wasser sicher vom Pool in den Abfluss zu bekommen.