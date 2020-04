Gruß an die Freunde : Postkarten mit Klebebändern selbst gestalten

Gruß an die Freunde

Köln Wer freut sich nicht, wenn schöne Post im Briefkasten liegt? Mal kein Rechnung, kein Werbeschreiben, sondern ein Gruß von den Freunden und Verwandten.

In Corona-Zeiten freut man sich umso mehr über eine Grußkarte von Freunden und Verwandten. Solche Karten lassen sich ganz einfach gestalten. Dafür Tonpapier - oder auch einfaches weißes Druckerpapier - auf die Maße 10,5 Zentimeter mal 29,8 Zentimeter zurechtschneiden und in der Mitte falten, erläutert die DIY Academy in Köln.