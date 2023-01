Schädlingsbekämpfung : Problem mit Bettwanzen ist größer geworden

Eine Bettwanze wurde in einer Glasröhre. Die Blutsauger sind nachtaktiv und Meister im Verstecken. Foto: Sina Schuldt/dpa

Berlin Sind Bettwanzen einmal im Haus, bekommt man sie nicht so einfach wieder los. Nach Aufhebung der Reise-Verbote wegen der Corona-Pandemie nimmt das Problem nun zu.

Schädlingsbekämpfer in Deutschland werden immer öfter wegen Bettwanzen gerufen. Das Problem sei in den vergangenen Jahren größer geworden, sagte der Vorsitzende des Deutschen Schädlingsbekämpfer-Verbands, Kai Scheffler, der Deutschen Presse-Agentur.

Über 90 Prozent der US-Hotels schon mal mit Wanzenbefall

„Nur die Reisetätigkeit führt nicht zwangsläufig dazu, dass wahnsinnig mehr Schädlinge da sind.“ Entscheidend sei vielmehr, in welche Länder gereist werde, sagte Scheffler. Nach Aufhebung der Reise-Verbote wegen der Corona-Pandemie habe es wieder mehr Flüge in die USA gegeben. „Über 90 Prozent der Hotels dort haben schon mal einen Bettwanzen-Befall gemeldet. Davon sind wir in Deutschland weit entfernt.“ Ebenso häufig betroffen seien ehemaligen Sowjetstaaten.