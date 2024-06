Lifehack-Check Putzhack: Grillrost reinigen mit Spülmittel-Eiswürfeln

Beim Gedanken an Grillgemüse, Grillkäse oder Steaks läuft einem das Wasser im Mund zusammen, doch denkt man an den dreckigen Grillrost ist es damit schnell vorbei? Kleben dort noch Essensreste und Fett vom letzten Grillabend ist das alles andere als appetitlich. Wie bekommt man den Grillrost also schnell wieder sauber?