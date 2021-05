Feuchtigkeit : Quellen und Schwinden: Wissenswertes über Holzmöbel

Regelmäßiges Lüften verbessert das Raumklima, aber auch Massivholzmöbel können die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen beeinflussen. Foto: IPM/InCasa/dpa-tmn

Herford/Frankfurt/Main Wer Massivholzmöbel hat, sollte seine Innenräume genügend lüften. Denn insbesondere unbehandeltes Holz reagiert auf permanent hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. Was Sie dazu wissen noch müssen.

Unbehandeltes Holz kann sich bei permanent hoher Luftfeuchtigkeit ausdehnen. Sollte die Raumluftfeuchtigkeit plötzlich absinken, kann das zu Rissen an Holzmöbelstücken führen, erklärt die Initiative Pro Massivholz. Experten sprechen bei diesem Vorgang vom Quellen und Schwinden.

Wer dem Quellen und Schwinden entgegenwirken will, kann die Oberfläche des Holzes bearbeiten - sie also wachsen oder ölen. So findet bei natürlichen Möbeln keine elektrostatische Aufladung statt. Gut für Allergiker, da die Möbel dann weniger Staub und Schmutz anziehen.