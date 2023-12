Pflichten im Winter Schnee räumen vor der Haustür: Wann müssen Mieter streuen und schippen?

In Trier liest sich das so: "Die bei der Reinigung von Gehwegen anfallenden Schnee- und Eismassen sind bei mehr als 2,00 m breiten Gehwegen am Rand des Gehweges so aufzuschichten, dass mindestens 1,50 m des Gehweges für Fußgänger frei bleiben." Grenzt eine Bushaltestelle an den zu räumenden Bereich, muss sogar auf der gesamten Breite des Gehwegs geräumt und gestreut werden. In Bitburg werden zwar viele Fußgängerüberwege von der Stadt geräumt. Doch es gibt Ausnahmen von dieser Regel - dann muss der Anlieger den Überweg bis zur Straßenmitte räumen. Es gibt aber auch Kommunen, bei denen das Räumen auch bis zur Straßenmitte ohnehin Pflicht ist. Im Zweifel empfiehlt sich also auf jeden Fall ein Blick in die örtliche Satzung, die oft im Internet eingesehen werden kann.