Für Heimwerker Räume teilen: So halten Regale an der Trennwand

Schon im Vorfeld sollte man außerdem überlegen, was später an der Trennwand angebracht werden soll. „Eine Leichtbauwand kann viel mehr tragen als nur ein paar Bilder“, sagt Raschke-Kremer. „Dazu müssen aber die Hohlräume der Wand ausgefüllt werden, zum Beispiel mit Holzbrettern oder Vorlagen aus Metall.“ Schwere Lasten wie Hängeschränke, Regale oder Waschbecken werden ihm zufolge am besten direkt an den Ständerprofilen der Tragekonstruktion befestigt.