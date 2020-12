Dicke Luft : Rauchmelder schneiden im Test meist gut ab

Berlin Sie können unter Umständen Leben retten: Rauchmelder in der Wohnung sind bald fast überall in Deutschland Pflicht. Worauf Kunden beim Kauf achten müssen - und welche Rauchmelder empfehlenswert sind.

Vom 1. Januar 2021 an müssen Rauchwarnmelder fast überall in Deutschland in den Wohnräumen angebracht sein. In Berlin und Brandenburg endet mit dem Jahreswechsel eine Übergangsfrist für Bestandsbauten. Eine Ausnahme gilt weiterhin in Sachsen, wo Rauchmelder in Neu- und Umbauten, nicht aber in Bestandsimmobilien hängen müssen. Nach zehn Jahren sollte man die Geräte austauschen.