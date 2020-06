Zu Hause zusammenrühren : Rezepte für selbst gemachte Waschmittel

Berlin Schwierig ist die Zusammenstellung von Zutaten für ein Waschmittel Marke Selbst gemacht nicht. Der BUND nennt zwei Beispiele: Einmal mit Kernseife und einmal mit Kastanien vom Baum im Garten.

Die Kastanien nun über Nacht in Wasser einlegen. „Wenn das Wasser schäumt, erkennt man, dass die Saponine freigesetzt wurden“, so Buschmann. Am nächsten Tag lässt sich die Flüssigkeit zum Beispiel mit einem Kaffeefilter filtern, um Kastanienreste in der Wäsche zu vermeiden. Optional wieder Soda und ätherisches Öl hinzugeben werden.