Das Traumhaus feiern : Rituale beim Hausbau - auch für Fertighäuser

Feiern nach langer Planung: Für viele Bauherren ist der Tag, an dem ihr Fertighaus auf das Grundstück gesetzt wird, mit Emotionen verbunden. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn

Bad Honnef Ob man den Ehepartner über die Schwelle trägt oder dem Erstklässler die Schultüte schenkt: Rituale sind ein symbolisches Ereignis, aber auch ein emotionales. Das gilt genauso für den Hausbau.

Ein Fertighaus wird lange am Computer geplant, dann von einem Tag auf den anderen aufgestellt - und das war's? Manchem neuen Besitzer fehlt da das Gefühl: Wie es ist, das Haus Stein auf Stein wachsen zu sehen, den fertigen Dachstuhl mit einem Richtfest zu feiern? Das geht natürlich auch beim Fertigbau.

Rituale wie der erste Spatenstich, das Richtfest und die Bauabnahme gehören auch hier dazu. Manche Unternehmen binden diese bewusst in den Bauprozess ein, selbst wenn die Fertigung und der eigentliche Hausbau fernab vom Auftraggeber stattfinden.

„Denn der Bauherr muss zu seinem Haus auch eine emotionale Bindung schaffen können, das ist vielen wichtig“, berichtet Christoph Windscheif, Sprecher des Bundesverbands Deutscher Fertigbau. Der Verband hat das vor einigen Jahren auch in einer Studie untersuchen lassen.

Anteilnahme trotz Hausbau in der Fabrik

Zwar gebe es auch Bauherren, die sich bewusst für den Fertigbau entscheiden, um am Ende einfach nur den Schlüssel zu bekommen und einziehen zu können. Aber die Mehrheit will aktiv Anteil an dem Bauprozess haben - auch wenn es dabei oft nicht darum geht, selbst Hand anzulegen oder jeden Tag selbst vor Ort zu sein.