Schnelles Handeln ist notwendig : Rohrbruch – komplette Räumung teilweise notwendig

Für den Bewohner einer Wohnung ist es eine echte Problematik, wenn es zu einem Rohrbruch kommt. Der hierbei entstehende Wasserschaden hat - abhängig von seiner Größe - eine Auswirkung auf die gesamte Wohnung. Wird keine professionelle Sanierung durchgeführt, kann in Folge eine Schimmelbildung auftreten. Teilweise besteht die Notwendigkeit, die Wohnung komplett zu räumen.

Sobald ein Rohrbruch festgestellt wird, ist schnelles Handeln gefragt. Bevor jedoch der lokale Klempner angerufen wird, sollten Mieter sich erst an ihren Vermieter wenden. Hier ist auf die Dringlichkeit zu verweisen. Möbel oder auch Teppiche und Wände sollten schnellstmöglich vor der Feuchtigkeit geschützt werden. Der Vermieter muss prüfen, wie es zu dem Rohrbruch kommen konnte und zudem ist er in der Pflicht, sich um die Beseitigung zu kümmern. Dennoch kann der Mieter natürlich eine erste Hilfe durch einen Klempner erhalten. Dieser unterbricht die Stromzufuhr an den Bereichen, die betroffen sind. Zudem wird er prüfen, ob eine Räumung durchgeführt werden muss.