Haushaltstipp Schneidebrett mit pulvrigem Spülmaschinen-Mittel waschen FOTO: Marc Tirl

Gerade in der Küche wird auf Hygiene im Haushalt besonders Wert gelegt. Zu Recht: „Die Küche ist der Raum in der Wohnung, der am meisten mit Keimen konfrontiert wird“, erklärt Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) in Frankfurt. dpa