Coronamüll : Schutzmasken und Covid-Tests sicher entsorgen

Berlin Die vielen Teststäbchen und Masken zum Schutz vor dem Coronavirus, die wir nutzen, landen letztlich im Müll. Aber in welcher Tonne sollten sie eigentlich gesteckt werden?

Die eigenen Schutzmasken:

Die Masken werden am besten gut verschlossen in einem Extra-Plastikbeutel weggeworfen. Das gilt auch für unterwegs: „Bitte entsorgen sie die Gesichtsmasken am besten nicht in loser Form über die Straßenpapierkörbe, sondern am besten in einer Plastiktüte verknotet über die Restmülltonne“, so eine VKU-Sprecherin. „So stellen Sie sicher, dass bei der weiteren Entsorgung über Restmüllcontainer oder -tonnen niemand in direkten Kontakt mit den gebrauchten Masken kommt.“