Ressourcen sparen : Seltener Wässern tut dem Rasen sogar gut

Bad Honnef Wir müssen im Sommer Wasser sparen. Trotzdem möchte man natürlich seinen schönen grünen Rasen erhalten. Gibt es einen Kompromiss?

Wer seinen Rasen liebt, kommt in heißen und trockenen Sommern in die Bredouille: Man will das Grün schließlich bewahren. Aber das Gießen der Gräser gilt auch als Verschwendung von Trinkwasser - einer Ressource, die auch in Deutschland in einigen Regionen in sommerlichen Trockenperioden knapp sein kann.