Mit Farbe und Spiegeln : So entsteht mehr Raum im Kinderzimmer

So entsteht mehr Raum im Kinderzimmer

Köln/Düsseldorf Ein kleines Kinderzimmer kann man mit einigen Tricks optisch größer zaubern. Und auch die richtigen Möbel können mehr Platz schaffen. Was Eltern bei der Einrichtung beachten sollten.

Das Kinderzimmer soll Rückzugsort und Spielparadies sein. Damit dies gelingt, sollten Eltern besonders in kleinen Räumen viel Stauraum schaffen und die Grundfläche mit Licht und Farbe optisch vergrößern. Zwei Einrichtungsprofis geben Tipps für Möbel und Wände.

Weiß ist der Klassiker unter den Wandfarben, im Kinderzimmer wirkt ein weißer Anstrich aber häufig etwas kühl. „Besser sind helle, freundliche Farben wie zum Beispiel Pastelltöne“, sagt Mareike Hermann von der DIY Academy in Köln. „Sie öffnen kleine Räume optisch, schaffen Weite und lassen Wände zurücktreten“, so die Heimwerker-Expertin.

Unterstützen kann man den Effekt, indem ein fünf bis zehn Zentimeter breiter Streifen unter der Decke weiß gelassen wird. „Der Raum wirkt damit gleichzeitig höher“, sagt sie. Möglich ist auch, die Fußleiste im Farbton der Wände zu streichen. Das nehme das Gefühl der Enge weg, so Hermann.

Zum optischen Strecken hat sie noch weitere Ideen: So scheint ein Raum länger, wenn die kurzen Seitenwände in einem etwas dunkleren Farbton als die längeren gestrichen werden. Als Alternative schlägt sie vor, das untere Drittel der Seitenwände farbig zu streichen. Vertikale oder horizontale Streifenmuster würden ebenfalls helfen, die Wände in die Höhe oder Breite zu verlängern.