Kühl und effizient? Die richtige Klimaanlage finden: Antworten auf häufige Fragen

Ein Luftkühler arbeitet nach dem folgenden Prinzip: Die Raumluft wird angesaugt und in Kontakt mit einer feuchten Oberfläche gebracht. Dort verdunstet dann das Wasser. Die dafür benötigte Energie wird der warmen Raumluft entzogen. Ein Luftkühler besteht dafür aus einem Ventilator und einem feucht gehaltenen Gewebe, an dem die Luft letztendlich befeuchtet und abgekühlt wird. Wichtig zu beachten ist hier, dass die Wirkung von Luftkühlern sinkt, je höher die Luftfeuchtigkeit im Raum ist. Denn die eingesaugte Luft kann nur einen gewissen Grad an Feuchtigkeit aufnehmen.