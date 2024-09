Öko-Test So gut lassen sich waschbare Kopfkissen wirklich waschen

Übrigens: In der Kissen-Gesamtwertung, in die auch etwaige Rückstände von gesundheitlich oder ökologisch bedenklichen Chemikalien einflossen, erhielten elf Kissen die Note „gut“, vier sind „befriedigend“, fünf „ausreichend“. In der Hälfte der Kissen wiesen die Öko-Tester optische Aufheller nach, die schwer abbaubar und damit umweltbelastend seien. Zwei Kissen mit Polyester-Füllung bekamen Abzüge wegen ihres Gehalts an löslichem Antimon. Das giftige Halbmetall könne, so heißt es in der „Öko-Test“, über Schweiß oder Hausstaub vom Körper aufgenommen werden.