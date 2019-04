später lesen Der Trockenheit vorbeugen So können Haushalte Regenwasser nutzen Teilen

Twittern

Teilen



Der Sommer 2018 bleibt vielen mit seinen Extremen in Erinnerung: In einigen Regionen Deutschlands gab es wochenlange Trockenheit, in anderen zeitweise Starkregen und Überschwemmungen. Von Katja Fischer, dpa