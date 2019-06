Päckchen statt Stapel : So kommt Ordnung in den Kleiderschrank

So kommt Ordnung in den Kleiderschrank

So sieht sie aus, die Idealvorstellung eines aufgeräumten Kleiderschranks - die Realität in den Wohnungen ist oft eine andere. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn.

Mainz Ein Kleiderschrank ist praktisch. Viel Platz schafft allerdings oft viel Unordnung. Spätestens wenn man beim Öffnen der Türen nur noch bunten Textilhaufen entgegenblickt, ist es Zeit zum Handeln. , Ordnungscoach und Bloggerin aus Mainz, hat dafür einige gute Tipps parat:

- Hochkant stapeln: Klar, Anzüge oder Kleider sollten immer gehängt werden. T-Shirts aber lassen sich relativ gut falten, am besten zu kleinen Päckchen. Haag: „Wenn man sie etwa auf A4-Größe zusammengelegt hat, faltet man sie noch einmal in der Mitte.“ Diese Textil-Päckchen werden nicht gestapelt, sondern senkrecht hintereinander in die Schublade hineingesteckt. „So sieht man alles von oben und wenn man Sachen herauszieht, verwackelt nicht gleich der gesamte Stapel.“