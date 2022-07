Sonnenschirm und -Segel : So schützen Sie Pflanzen vor Sonnenbrand

So schützen Sie Pflanzen vor Sonnenbrand

Auch Pflanzen können unter Hitze und starker Sonneneinstrahlung leiden. Erste Hilfe bietet ein Sonnenschirm für Blumen und Co. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Veitshöchheim Hohe Temperaturen machen nicht nur Mensch und Tier oft zu schaffen. Auch Pflanzen können darunter leiden - und sogar Sonnenbrand bekommen. Das muss nicht sein.

Stattdessen sollten empfindliche Pflanzen aber in ihren Töpfen in den Halbschatten gebracht werden oder mit Schattiergewebe oder weißen Tüchern vor zu viel Sonneneinstrahlung geschützt werden, rät die Bayerische Gartenakademie. Denn: Bei sehr hohen Temperaturen ab 35 Grad und starker Sonneneinstrahlung sterbe das Pflanzengewebe ab. Tomate und Zucchini zeigen Wachstumsstörungen, Himbeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren sehen an den Pflanzen wie gekocht aus.