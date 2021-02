Mehr zu Hause, mehr zahlen? : So spart man in Lockdown-Zeiten Stromkosten ein

So spart man in Lockdown-Zeiten Stromkosten ein

27 Prozent der Stromkosten eines Haushaltes gehen laut Branchenstatistiken in die Informationstechnik - also Geräte wie Fernseher und Notebook. Foto: Bodo Marks/dpa-tmn

Berlin Wer viel Zeit zu Hause verbringt, verbraucht mehr Strom. Es gibt Möglichkeiten, diesen einzusparen - und nicht immer ist dafür erst mal die Investition in neue Geräte nötig.

„Es sind nicht unbedingt der Kühlschrank oder die Waschmaschine, die den meisten Strom verbrauchen“, berichtet Martin Brandis vom Energieteam der Verbraucherzentrale. „Das war in der Vergangenheit oft der Fall und trifft heute noch in Haushalten zu, die weiterhin ältere Geräte nutzen.“ Neuere Geräte sind energieeffizient.

Und da ist in manchen Haushalten das eigentlich schon entsorgte alte Elektrogerät, das aber immer noch an der Steckdose hängt. Der Klassiker: Das alte Kühlgerät im Keller, „das für eine Party aktiviert und dann nie wieder ausgeschaltet wurde“, sagt Claudia Oberascher von der Initiative Hausgeräte+.

Sowohl als auch. Smarte Haushaltsgeräte benötigen einerseits aufgrund der umfangreicheren IT wie Modem, WLAN-Verstärker, etc. zusätzlichen Strom, erklärt Tom Raulien. „Andererseits bieten Smart-Home-Geräte verschiedene Optionen, um im Haushalt Strom zu sparen.“

Laut einer Studie des Öko-Instituts im Auftrag der Verbraucherzentrale NRW steigt der Stromverbrauch für smarte Geräte je nach Komfort und Sicherheitsausstattung um drei bis maximal 19 Prozent an. Zugleich lassen sich zwischen neun Prozent Heizenergie in der Wohnung und 14 Prozent im Haus einsparen.

„Früher galt die Faustregel, dass Kühlschränke, Waschmaschinen und Co. etwa zehn Jahre nach der Anschaffung ausgetauscht werden sollten“, sagt Claudia Oberascher. Denn es waren in der Zwischenzeit viel effizientere Geräte entwickelt worden, so dass sich die Neuanschaffung schnell amortisiert hat. „Das ist heute anders, die Entwicklungsschritte sind nicht mehr so groß. Ein Gerät, das vor zehn Jahren sparsam war, ist es heute auch noch.“