Weg mit dem Schmutz So werden Rucksäcke und Koffer nach der Reise wieder sauber

Nach dem Waldausflug oder dem Backpacking-Trip sieht der Rucksack mitgenommen aus. Ist der Rucksack aus synthetischem Material, könnte man ihn auch in die Waschmaschine stecken, erklärt Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel in Frankfurt am Main. dpa