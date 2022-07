Ungebetene Gäste : So werden Sie Fruchtfliegen wieder los

Münster- Tut man nichts, vermehren sie sich massenhaft: Doch es gibt einfache Tricks, um die auch Essig- oder Taufliegen genannten Insekten aus der Küche zu verbannen.

Vor allem im Sommer vermehren sich Fruchtfliegen. Bei höheren Temperaturen locken verschiedene Düfte sie bevorzugt in die Küche. Ihre Eier legen sie auf überreifem Obst oder faulenden Kartoffeln ab, auch Essig oder Wein zieht sie magisch an. Will man sie wieder loswerden, gilt es zunächst den Ort der Vermehrung ausfindig zu machen, heißt es von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen in Münster.