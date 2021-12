Beschichtet und geklebt : So wird Geschenkpapier entsorgt

Geschenkpapier ist oft beschichtet oder laminiert, denn mit etwas Glanz sieht es schöner aus. Doch wie muss man es entsorgen? Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin Berge an Geschenkpapier und jede Menge Plastikmüll: In vielen Haushalten bleibt nach der Bescherung am Heiligabend ein Müllberg zurück. Der muss entsorgt werden - aber in welchem Abfalleimer?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist nicht nachhaltig, nach Weihnachten die Berge an Geschenkverpackungen einfach in den Restmüll zu stopfen. Denn darunter befinden sich oft auch Materialien wie Papier und Plastik, die wiederverwertet und zum wertvollen Rohstoff für weitere Produkte werden können. Doch was gehört in welche Tonne?

Besonders undurchsichtig ist das Sortieren beim Geschenkpapier. Es ist oft beschichtet oder laminiert, um mit etwas Glanz schöner auszusehen. Allerdings kann dieses Papier dann nur bedingt im Altpapier recycelt werden.

Den Unterschied macht hier der Papieranteil: Handelt es sich um nur einseitig mit Kunststoff beschichtete oder laminierte Papiere, dürfen diese in der Altpapiersammlung landen, erklärt der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), der auch die Entsorger vertritt. Solche Verpackungen kennt man auch von Tiefkühlware. Auch die meisten Obst- und Gemüse-Pappkisten sind laut VKU entsprechend behandelt.

Geschenkpapiere, die stärker mit anderen Materialien umgeben sind, gehören hingegen nicht in den Papiermüll, sondern in den Restmüll.

(dpa)