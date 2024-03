Am 31. März Sommerzeit: Zeitschaltuhr an der Heizungsanlage umstellen

Am 31. März um 2 Uhr wird wieder an den Uhrzeigern gedreht - und zwar eine Stunde nach vorn: Die Sommerzeit beginnt. Viele Uhren in unserem Alltag stellen sich dann zwar automatisch um. Doch an der ein oder anderen Stelle ist ein prüfender Blick sinnvoll: etwa bei der Heizungsanlage, um die Nachtabsenkung anzupassen.