später lesen Haushaltstipps Spülmittel befreit Fliesen von Fett FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Twittern

Teilen



Auf die Fliesen in der Küche kommen beim Kochen oft Fettspritzer - und zwar auch so feine Partikel, die man nicht bewusst wahrnimmt. Herkömmliche Reiniger beseitigen diese oft nicht, so dass das Fett als Putzstreifen auf dem Fußboden oder an den Wandfliesen zurückbleibt. dpa