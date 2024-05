Sauberkeits- und Leck-Check Start in die BBQ-Saison: Gasgrill vorab genau überprüfen

Beim Anschließen sollte man darauf achten, dass der Dichtring des Flaschenventils vorhanden und das Ventil der Gasflasche geschlossen ist. Doch Vorsicht: Wer zum Anschließen eine Zange verwendet, kann die Dichtung beschädigen - also besser per Hand verbinden. Tipp: Es handelt sich um ein Linksgewinde, die Mutter wird also im Uhrzeigersinn abgedreht und gegen den Uhrzeigersinn festgezogen.