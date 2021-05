Kreativität gefragt : Stauraum schaffen: Kleine Küche hell und in die Höhe planen

Mannheim Ist die Küche klein, ist Kreativität gefragt. Wer sie geschickt einrichtet, kriegt auch auf wenigen Quadratmetern alles unter.

In eine Küche muss vieles hineinpassen: Neben den nötigen Geräten wie Ofen oder Kühlschrank muss sie auch genug Platz zum Verstauen haben. Mangelt es an Grundfläche, wird am besten mit Hoch- und Hängeschränken sowie Regalsystemen in die Höhe geplant.