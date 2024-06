Oft nicht umweltschonend Stiftung Warentest: Viele Feinwaschmittel rasseln durch

Überhaupt enttäuschen den Testern zufolge etliche Produkte in dieser Kerndisziplin für Waschmittel. Nur eines schneidet hier „gut“ ab: das pro Wäsche teuerste Flüssigwaschmittel im Test, das auch insgesamt Testsieger ist („Fein- & Color Feinwaschmittel“ von Dalli für 25 Cent pro Wäsche). Die günstigeren Produkte „Formil Feinwaschmittel Color“ von Lidl, „Domol Feinwaschmittel“ von Rossmann und „Denkmit Black Sensation Feinwaschmittel“ von dm sind in der Teildisziplin Waschwirkung knapp an „gut“ vorbeigeschrammt, machen das aber in anderen Bereichen mit guten Bewertungen wett. Alle vier genannten Mittel bekommen somit in der Gesamtbetrachtung die zweitbeste Note „gut“.